Одесские пограничники ликвидировали трансфер «уклонистов» в Молдову

В Одесской области двое граждан Украины, организовавшие канал незаконной переправки лиц через государственную границу, разоблачены и задержаны оперативниками Южного регионального управления совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что преступную схему организовал 40-летний местный житель приграничья, привлекая к этому 50-летнего сообщника. Поиск потенциальных «клиентов», которые имели целью избежать призыва и незаконно попасть в Молдову, они подыскивали как через сеть Интернет, так и среди жителей приграничья.

«Ценовая политика оказанных услуг составила 3,5 тыс. долларов США с каждого заказчика», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки мужчин и его пособника. Обоим сообщено о подозрении. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года две группы мужчин, намеревавшихся тайком пересечь госграницу, задержали пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Фото: Госпогранслужба

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