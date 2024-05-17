В Одесской области железнодорожница предотвратила диверсию

В Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа, мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар.

В это время по пути проезжал грузовой поезд, информирует в Facebook Укзализныця.

По предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

Отмечается, что по вызову дежурной через 6 минут прибыли работники дистанции сигнализации и связи, которые, осмотрев место происшествия, подтвердили, что работу устройства удалось сохранить. Движение не прекращалось.

О происшествии было поставлено в известность Нацполицию, СБУ и другие соответствующие органы.

Одесса News информировала, что в августе 2022 года в Одессе был задержан 63-летний житель, подозреваемый в умышленном поджоге в городском дворе двух волонтёрских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезёнными для раздачи временно перемещённым гражданам.

Фото: иллюстративное

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