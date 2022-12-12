Железнодорожный переезд отремонтирован: дорога у посёлка Сарата открыта

Открыто движение через железнодорожный переезд на автомобильной дороге М-15 возле пгт.Сарата Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Одесской области.

«На автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), возле пгт.Сарата (км 118+300), отремонтирован железнодорожный переезд и открыто движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке дороги проходили ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации, дорожных пробок, для проезда с большей скоростью.

Подчёркивается, что работы выполняла АО «Укрзализныця».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года был отремонтирован участок на автомобильной дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, соединяющий Одесскую область с Николаевской.

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