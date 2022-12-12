Что ответил Зеленский на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением лишить звания «Герой Украины» сооснователя запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Юрия Бойко.

Ответ главы государства обнародован 11 декабря на его официальном сайте в разделе электронных петиций.

Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награждённого ранее полученной им государственной награды Украины.

В частности, по закону «О государственных наградах Украины» лишить награждённого государственной награды президент может только в случае осуждения награждённого за тяжкое преступление по представлению суда. Второй вариант – глава государства может лишить наград в соответствии с законом «О санкциях».

Глава государства подчеркнул, что материалы, которые соответствуют определённым законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.

«В то же время я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах», – подытожил Зеленский.

Петиция о лишении Бойко звания «Герой Украины» была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В ней решение второго президента Украины Леонида Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо «позорным».

Бойко стал Героем Украины (с вручением ордена Державы) 22 августа 2004 года с формулировкой «за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд».

Как сообщала Одесса News, 12 мая 2022 года фракция ОП-ЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОП-ЗЖ создали свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир», которую возглавил Бойко.

В середине июля «Оппозиционная платформа – За жизнь» обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего её имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОП-ЗЖ «в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины».

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