В Одессе простились с известным оперным певцом Анатолием Бойко

18 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось прощание с выдающимся оперным певцом (бас), народным артистом Украины Анатолием Бойко.

Как сообщала Одесса News, Анатолий Бойко скончался 15 февраля на 76-м году жизни.

Свою карьеру солиста Одесского театра оперы и балета Анатолий Иванович начал в 1972 году и до последних дней оставался верным этой сцене. Он исполнял ведущие партии в таких известных постановках, как опера «Трубадур» Джузеппе Верди, «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Орлеанская дева» Петра Чайковского, «Фауст» Шарля Гуно, «Борис Годунов», «Пётр I», «Моцарт и Сальери», «Иоланта» и десятках других.

Проститься с выдающимся оперным певцом пришёл Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Анатолий Бойко родился и вырос в семье военного лётчика. Хорошие вокальные данные достались ему от матери, а той, в свою очередь, от отца. Изначально Анатолий Бойко и не думал о карьере певца. Выбор профессии стал случайным: исполнение ряда народных песен под куполом «Пассажа» услышал создатель школы хорового пения в Одессе Константин Пигров и пригласил юношу на прослушивание. Вскоре он уже поступил в музыкальное училище на хоро-дирижёрское отделение.

Когда его призвали в армию, Анатолий Бойко попал в ансамбль песни и пляски Одесского военного округа. Сначала пел в хоре, потом выдвинулся в солисты. На втором году службы во время концерта в Доме офицеров его голос услышал педагог консерватории и настоял на продолжении учёбы талантливого юноши в их учебном заведении.

После окончания консерватории Анатолия Бойко приняли в Одесский театр, поначалу в стажёрскую группу. Осенью 1972 года он был зачислен в штат театра. А дальше были две крупные, очень значимые победы — на IV Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки в 1973 году и год спустя на Международном конкурсе имени Чайковского.

Анатолия Бойко приглашали в известные театры других городов, предлагали заключить контракт с лондонским театром Ковент-Гарден, но Певец остался верным Одессе.

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