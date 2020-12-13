В Украине за сутки от COVID умерли 156 человек, в том числе 12 в Одесской области

За прошлые сутки в Украине зарегистрированы 9 176 новых случаев коронавирусной болезни, 156 смертей, в том числе 12 — в Одесской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 декабря 2020 года. В частности, заболели 494 ребёнка и 313 медработников«, — написал глава Минздрава.

По его словам, за сутки госпитализированы 2 969 человек, выздоровели 7 563 человека, в то же время летальных случаев зарегистрировали 156.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 91 138 случаев;

— 91 138 случаев; Винницкая область — 19 801 случай;

Волынская область — 28 019 случаев;

Днепропетровская область — 49 074 случая;

Донецкая область — 29 398 случаев;

Житомирская область — 34 073 случая;

Закарпатская область — 26 016 случаев;

Запорожская область — 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;

Киевская область — 48 523 случая;

Кировоградская область — 7 166 случаев;

Луганская область — 7 889 случаев;

Львовская область — 53 662 случая;

Николаевская область — 23 864 случая;

Одесская область — 57 699 случаев;

— 57 699 случаев; Полтавская область — 29 121 случай;

Ривненская область — 36 117 случаев;

Сумская область — 35 702 случая;

Тернопольская область — 31 165 случаев;

Харьковская область — 62 324 случая;

— 62 324 случая; Херсонская область — 13 972 случая;

Хмельницкая область — 34 800 случаев;

Черкасская область — 31 209 случаев;

Черновицкая область — 36 695 случаев;

Черниговская область — 24 125 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 894 215 человек, из них 501 564 человека уже выздоровели, умерли 15 154 человека, — проинформировал министр.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавирусной болезни и 243 летальных.