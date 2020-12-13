В Украине за сутки от COVID умерли 156 человек, в том числе 12 в Одесской области

За прошлые сутки в Украине зарегистрированы 9 176 новых случаев коронавирусной болезни, 156 смертей, в том числе 12 — в Одесской области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 декабря 2020 года. В частности, заболели 494 ребёнка и 313 медработников«, — написал глава Минздрава.
По его словам, за сутки госпитализированы 2 969 человек, выздоровели 7 563 человека, в то же время летальных случаев зарегистрировали 156.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 91 138 случаев;
- Винницкая область — 19 801 случай;
- Волынская область — 28 019 случаев;
- Днепропетровская область — 49 074 случая;
- Донецкая область — 29 398 случаев;
- Житомирская область — 34 073 случая;
- Закарпатская область — 26 016 случаев;
- Запорожская область — 41 995 случаев;
- Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;
- Киевская область — 48 523 случая;
- Кировоградская область — 7 166 случаев;
- Луганская область — 7 889 случаев;
- Львовская область — 53 662 случая;
- Николаевская область — 23 864 случая;
- Одесская область — 57 699 случаев;
- Полтавская область — 29 121 случай;
- Ривненская область — 36 117 случаев;
- Сумская область — 35 702 случая;
- Тернопольская область — 31 165 случаев;
- Харьковская область — 62 324 случая;
- Херсонская область — 13 972 случая;
- Хмельницкая область — 34 800 случаев;
- Черкасская область — 31 209 случаев;
- Черновицкая область — 36 695 случаев;
- Черниговская область — 24 125 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 894 215 человек, из них 501 564 человека уже выздоровели, умерли 15 154 человека, — проинформировал министр.
Как сообщала Одесса News, накануне в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавирусной болезни и 243 летальных.