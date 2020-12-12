COVID-19 в Украине: за сутки больше всего заболевших в Киеве и Одесской области

За прошедшие сутки в Украине зарегистрированы 12 811 новых случаев коронавирусной болезни, наибольшее количество которых припадает на Киев и Одесскую область.

Рб этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребёнка и 572 медработника», — написал глава Минздрава.



По его словам, за сутки госпитализированы 3 001 человек, выздоровели 13 653 человека, в то же время летальных случаев зарегистрировано 243.

«За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в г.Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях», — отметил Степанов.

Министр сообщил, что тестирований за сутки сделано 61 571, в том числе методом ПЦР — 40 967, методом ИФА — 20 604.

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 885 039 человек, из них 494 001 человек уже выздоровел, умерли 14 998 человек.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки, 11 декабря, в Украине было лабораторно подтверждено 13 514 случаев COVID-19.