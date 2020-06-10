За сутки в Украине умерли 23 человека от коронавируса, 525 заболели

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов — методом ИФА.

В целом, заболели 2 073 ребёнка и 5 184 медика. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов, из них 1 741 ребёнок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребёнка и 986 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 306 человек, в том числе один ребёнок и 29 медиков.

Из числа выздоровевших 2 981 медработник и 922 ребёнка. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так: