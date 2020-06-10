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  3. За сутки в Украине умерли 23 человека от коронавируса, 525 заболели

За сутки в Украине умерли 23 человека от коронавируса, 525 заболели

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По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов — методом ИФА.

В целом, заболели 2 073 ребёнка и 5 184 медика. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов, из них 1 741 ребёнок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребёнка и 986 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 306 человек, в том числе один ребёнок и 29 медиков.

Из числа выздоровевших 2 981 медработник и 922 ребёнка. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:

  • Винницкая обл. — 1192 (767 выздоровели)
  • Волынская обл. — 1214 (310 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 973 (673 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 246 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 973 (501 выздоровел)
  • Закарпатская обл. — 1448 (628 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 502 (296 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 1622 (992 выздоровели)
  • г. Киев — 3580 (985 выздоровели)
  • Киевская обл. — 1865 (595 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 562 (422 выздоровели)
  • Луганская обл. — 54 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. — 2289 (557 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 309 (199 выздоровели)
  • Одесская обл. — 1028 (418 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 276 (256 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 2122 (1115 выздоровели)
  • Сумская обл. — 198 (159 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1313 (987 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 1338 (626 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 520 (348 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 501 (346 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 3757 (1171 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 320 (81 выздоровели).Как сообщала Одесса News, в мире насчитывается на утро 10 июня 7 323 516 человек заболевших, умерших — 413 731, выздоровевших — 3 603 893. В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CОVID-19 входят: США (2 045 549), Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140), Испания (289 046). Украина в этом списке занимает 35-е место.
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