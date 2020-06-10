За сутки в Украине умерли 23 человека от коронавируса, 525 заболели

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов — методом ИФА.
В целом, заболели 2 073 ребёнка и 5 184 медика. На амбулаторном лечении 20 025 пациентов, из них 1 741 ребёнок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребёнка и 986 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 306 человек, в том числе один ребёнок и 29 медиков.
Из числа выздоровевших 2 981 медработник и 922 ребёнка. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.
Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1192 (767 выздоровели)
- Волынская обл. — 1214 (310 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 973 (673 выздоровели)
- Донецкая обл. — 246 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. — 973 (501 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 1448 (628 выздоровели)
- Запорожская обл. — 502 (296 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1622 (992 выздоровели)
- г. Киев — 3580 (985 выздоровели)
- Киевская обл. — 1865 (595 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 562 (422 выздоровели)
- Луганская обл. — 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. — 2289 (557 выздоровели)
- Николаевская обл. — 309 (199 выздоровели)
- Одесская обл. — 1028 (418 выздоровели)
- Полтавская обл. — 276 (256 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2122 (1115 выздоровели)
- Сумская обл. — 198 (159 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1313 (987 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1338 (626 выздоровели)
- Херсонская обл. — 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 520 (348 выздоровели)
- Черкасская обл. — 501 (346 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3757 (1171 выздоровели)
- Черниговская обл. — 320 (81 выздоровели).Как сообщала Одесса News, в мире насчитывается на утро 10 июня 7 323 516 человек заболевших, умерших — 413 731, выздоровевших — 3 603 893. В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CОVID-19 входят: США (2 045 549), Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140), Испания (289 046). Украина в этом списке занимает 35-е место.