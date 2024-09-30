Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 147 малышей

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 147 малышей, что на 14 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что прошедшая неделя оказалась богатой рождением близнецов — население Одессы за неделю пополнили четыре пары.

«Минимальное количественное преимущество последней недели получили новорожденные мальчики — на свет появились 74 маленьких одессита и 73 юных одесситки», — говорится в сообщении.

На первом месте по количеству принятых родов за неделю среди медучреждений города находится Центр перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где увидели свет 47 младенцев.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 133 малыша, среди которых одна пара близнецов, 68 мальчиков и 65 девочек.

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