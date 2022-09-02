Житель Одесской области регулярно насиловал своего малолетнего племянника

43-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего племянника, задержали правоохранители региона.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, злоумышленник уговорил мальчика вступить с ним в сексуальные связи, а потом делал это регулярно, обещая ребёнку купить телефон, оплатить развлечения и выполнять любые прихоти.
Полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, изъяли личные вещи мужчины и ребёнка, взяли у обоих биологические образцы.
Следователи полиции в Беляевском районе сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное мужчине грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.
Фото и видео: Нацполиция
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