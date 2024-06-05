Водолазы продолжают искать в Чёрном море пропавшую 20-летнюю полицейскую

4 июня продолжились поиски тела девушки — 20-летней полицейской из Ривного, которую 2 июня вечером смыло морской волной с мола на пляже в Одессе.

По сообщению в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, вчера водолазами ГСЧС обследовано 15 000 м2 акватории Чёрного моря, чтобы найти девушку.

Но, к сожалению, на данный момент пропавшую пока не найдено. Поисковые работы продолжаются.

Одесса News информировала, что в Единый реестр досудебных расследований следователи одесской полиции внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «пропала без вести».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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