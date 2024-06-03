Полиция устанавливает обстоятельства гибели в Одессе полицейской из г. Ривне

Полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели полицейской из г. Ровно. Событие произошло вечером 2 июня в Одессе.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, 20-летняя девушка находилась вне службы, в своё свободное время, на отдыхе, фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе.

«Первая волна сбила её с ног, а вторая – смыла в море. Проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «пропала без вести».

О поисках сообщили и в Главном управлении ГСЧСУ в Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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