В Одесской области силовики в частном доме обнаружили оружие и наркотики

Оперативные сотрудники Подольского погранотряда обнаружили вместе с полицейскими оружие и наркотики в частном домовладении.

По сообщению Госпогранслужбы, мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ст.263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», на основании постановления Котовского межрайонного суда.

«В частности, в частном доме 55-летнего жителя с.Липецкое правоохранители с привлечением военнослужащих пограничного спецподразделения провели санкционированные обыски. По их результатам, у фигуранта уголовного производства пограничники обнаружили 3 охотничьих ружья, 2 травматических пистолета 9-мм калибра и магазины с патронами к ним, 700 граммов вещества растительного происхождения и несколько кустов конопли», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Оружие, наркотики и растения изъяты и переданы представителям Национальной полиции.



Как сообщала Одесса News, 15 марта этого года оперативные сотрудники Измаильского погранотряда совместно с сотрудниками Болградского отдела полиции в двух частных домовладениях села Оксамитное Болградского района Одесской области обнаружили оружие и наркотические средства.

Фото и видео: Госпогранслужба

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