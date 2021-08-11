Одесская теннисистка Ястремская не совсем удачно стартовала в Монреале

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская в одиночных соревнованиях неудачно стартовала на турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) с призовым фондом 1 млн 835 тыс 490 долл.

Даяна (50 WTA) уступила во вторник американке Слоун Стивенс (62), сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.

Однако, Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко из Латвии победили Осиан Доден из Франции и россиянку Камиллу Рахимову со счётом 4:6, 6:4, 12:10.

Поединок продолжался более 1,5 часа. По ходу второго сета Ястремская и Остапенко отыгрались со счёта 1:4. На решающем тай-брейке украинка и латвийка проигрывали 1:4, после чего выиграли 7 очков подряд. Даяна и Елена ушли с матчбола соперниц и реализовали свой второй матчбол.

Во втором раунде Ястремская и Остапенко сыграют с Эллен Перес из Австралии и Кветой Пешке из Чехии.

Сегодня в Монреале также определилась соперница первой «ракетки» Украины Элина Свитолиной (5), которая получила третий номер посева и пропускает стартовый раунд. Оппонентка одесситки по второму кругу — британка Иоганна Конта (41).

Как сообщала Одесса News, по данным рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) на 9 августа одесситка Даяна Ястремская занимает 50-е место, на 131-м Екатерина Козлова, на 5-м — Элина Свитолина.

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