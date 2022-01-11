Теннисистка из Одессы преодолевает барьеры на пути к Открытому чемпионату в Австралии

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова (Байндль) успешно преодолела стартовый барьер квалификации на первом в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который стартует в Мельбурне 17 января.

За выход в полуфинал отборочных соревнований Байндль одержала волевую победу над американкой Грейс Мин — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, сообщает Большой теннис Украины.

Теннисистки провели на корте около 2 часов 40 минут.

Путёвку в финал квалификации Байндль разыграет с россиянкой Элиной Аванесян.

«Это был первый для меня матч в сезоне. После перерыва всегда трудно начинать турнир, а если ещё это и первая игра в сезоне — трудно вдвойне. Я бы сказала, что матч был не совсем стабильный, не идеальный абсолютно, но я рада тому, что справилась, переборола и смогла завершить в свою пользу эту встречу и выиграть. Где проходила моя предсезонная подготовка? В Белграде. В моей команде ничего не изменилось. Я всё так же работаю с тренером Кристофером Касом, а мой тренер по физической подготовке — это мой муж Михаэль Байндль», — сказала Екатерина. — По поводу следующего моего матча против Элины Аванесян, то я вообще не знаю соперницу, ни разу не видела как играет, ни разу не встречала. Я так понимаю, что мой тренер смотрел её матч параллельно. Мы обсудим с ним всё дистанционно, но и по ходу матча я тоже буду ориентироваться».

Отмечается, что жеребьёвка основной сетки Australian Open состоится 13 января.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Даяна Ястремская вышла в основу турнира в Аделаиде (Австралия).

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