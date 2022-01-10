Одесская теннисистка Даяна Ястремская попала в основную сетку турнира в Аделаиде

Теннисистка из Одессы — Даяна Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде (Австралия).

Как сообщает XSPORT, Ястремская вышла в основную сетку турнира серии WTA 250 в Аделаиде, обыграв в финале квалификации лидера посева Элисон ван Эйтванк из Бельгии – 3:6, 6:4, 6:4.

«Матч продолжался 1 час и 33 минуты. За это время Ястремская выполнила 6 подач навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 3 гейма на приёме. Её соперница сделала 5 эйсов, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 гейма на приёме», — говорится в спортивном комментарии.

Таким образом, Ястремская впервые в сезоне выступит в основной сетке турнира WTA. Её соперницей по первому кругу станет Тереза Мартинцова из Чехии.

Кстати. В Аделаиде в основной сетке турнира серии WTA 250 сыграет свои матчи также одесситка Элина Свитолина. Сегодня, 10 января она сыграет с Мэдисон Кис из США. Вернуться в топ-10 рейтинга WTA Свитолина сможет ещё в январе, однако для этого ей необходимо удачно выступить на Australian Open, который пройдёт с 17 по 30 января.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина в первом раунде турнира Adelaide International в Австралии проиграла россиянке, 130-й ракетке мира Анастасии Гасановой со счётом 7:5, 4:6, 3:6, выбыв из турнира.

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