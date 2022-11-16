Максим Марченко встретился с одесскими дефлимпийцами

Начальник Одесской областной военной администрации провёл встречу с чемпионами и призёрами соревнований по боулингу, прошедших в рамках XXIV летних Дефлимпийских игр, которые с 20 по 30 октября прошли в Куала-Лумпуре в Малайзии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации в Facebook.

Одесские дефлимпийцы — Алла Дьяченко, Анжелика Жукова, Вадим Данилюк, Дмитрий Щербаков под руководством их тренера Виктора Дикина завоевали на этих соревнованиях 5 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

«Приветствую вас с высокими спортивными результатами! Одесская область имеет старые и славные спортивные традиции. Это уже восьмые Дефлимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены независимой Украины. И каждый раз наши спортсмены приносят Одесской области и всей Украине медали. Но на самом деле вопрос не в медалях и регалиях, наградах и отличиях. Сегодня, когда наша страна борется за свободу и независимость, за право быть хозяевами на своей земле, очень важно доказать всему миру, что Украина – сильная и несокрушимая страна и за неё следует бороться. Мы гордимся тем, что никакие трудности и невзгоды военного положения не помешали вашей подготовке к Дефлимпийским играм и вашему успеху. Считаю, что ваши сила, желание быть первыми и прославлять свою страну, а также опыт и знание ваших тренеров – ключ к победе», — сказал в своём приветственном слове начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Фото: ООВА

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