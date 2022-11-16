Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 февраля

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов Президента Украины о продлении военного положения и проведении всеобщей мобилизации на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.

Об этом в Теlegram сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, за закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№8189) проголосовали 294 депутата, а за закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» (№8190) – 297.

Железняк уточнил, что парламент уже в пятый раз голосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

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