Верховная Рада продлила военное положение до 21 ноября

Верховная Рада Украины одобрила предложенное Президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Также Рада утвердила указ о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

За оба решения проголосовали 328 депутатов, проинформировал нардеп.

Накануне в вечернем телеобращении Зеленский назвал продление военного положения и всеобщей мобилизации неизбежными. По его словам, несмотря на потери, украинцы «должны сражаться на всех уровнях и на всех фронтах».

«Очевидное решение, очевидные причины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговорённых условий. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.

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