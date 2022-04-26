Отец погибшей в Одессе от ракетного обстрела девочки рассказал о трагедии

Юрий Глодан, отец трёхмесячной девочки, погибшей вместе с мамой и бабушкой в Одессе после обстрела оккупантами, рассказал о трагедии, которая разрушила его жизнь.

Интервью Юрия Глодана опубликовано 25 апреля «Русской службой BBC».

По словам Юрия, во время обстрела его не было дома – мужчина пошёл за покупками. Когда он вернулся и увидел пожар в доме в результате взрыва ракеты, просил полицейских впустить в квартиру.

Там он нашел тела своей жены и её матери. Позже спасатели обнаружили тело трёхмесячной дочери Юрия Киры.

Через несколько дней после трагедии мужчина побывал ещё раз в разрушенном доме, чтобы забрать личные вещи, которые уцелели после обстрелов, в частности фотоальбом, пакетики с сахаром из коллекции его жены, рукописные записки, а также остатки коляски дочери.

Он отметил, что эти вещи очень ценны для него и друзей их семьи.

Юрий и Валерия были вместе девять лет, пишет «Русская служба BBC». По словам мужчины, его жена имела весёлый характер, умела находить радость в простых вещах, очень любила Одессу и море.

Юрий также рассказал, что Валерия отличалась коммуникабельностью и хорошо писала, а ещё была любящей и заботливой мамой.

5 февраля, в день, когда дочери исполнился месяц, Валерия написала в Facebook, что рождение Киры стало для неё «новым уровнем счастья».

«Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья», – отметила женщина.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло 7 человек, в том числе трёхмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования «Юг» ВСУ, были запущены самолётом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Фото: Глодан/ Facebook

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