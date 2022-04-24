Светлая память одесситам, погибшим от российского ракетного удара 23 апреля

В результате обстрелов Одессы 23 апреля российскими ракетами на вечер субботы известно о восьми погибших. Среди жертв — журналистка Валерия Глодан, её мама и трёхмесячная дочь.

Об этом в Facebook написала знакомая Валерии Елена Поволяева.

«Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но дружили, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой. У неё же дочь совсем маленькая. Была. Три месяца. И она не выжила. Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стену», – пишет Елена.

Вследствие ракетного удара погибла и мама Валерии.

Фотографии жены и дочери разместил в Facebook муж Валерии, Юрий, который перед обстрелом вышел в магазин.

«Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!», – написал он.

Валерия родом из Херсона, а в Одессе окончила факультет журналистики, работала пиар-менеджером в ряде компаний. «Она всегда улыбалась и с радостью помогала», – пишет её знакомая по университету.

На странице Валерии в Facebook — фото из разбомбленной Бородянки, в том числе и знаменитый шкафчик с петухом. Женщина поддерживала волонтёров и протестовала против войны.

«Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины — наш дом! Путин обезумел и машет ядерной ракетой», — такой пост разместила Валерия 1 марта.

Вскоре ракета Путина догнала её вместе с дочкой.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod