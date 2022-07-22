Одесса получила гуманитарный груз из Дании

В Одессу прибыла гуманитарная помощь от международных партнёров из Дании.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, очередной гуманитарный груз – 1200 тактических аптечек — приобретён за счёт фонда Watches for good из штата Филадельфия и Красного Креста.

«Большая благодарность нашим международным партнёрам за поддержку в столь тяжёлые времена», — сказал заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин.

Как отметила депутат Одесского городского совета Марина Лозовенко, эти тактические аптечки пригодятся не только для помощи военным, но и гражданскому населению.

«В состав аптечки входят качественные сертифицированные турникеты и прочий инвентарь – всё, что нужно в наших реалиях», – добавила Марина Лозовенко.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года город-побратим Йокогама при посредничестве японского международного агентства сотрудничества JICA передал Одессе важную помощь — системы очистки воды.

Фото и видео: «Одеса»

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