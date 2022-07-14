Японский город-побратим Йокогама передал Одессе системы очистки воды

Город-побратим Йокогама при посредничестве японского международного агентства сотрудничества JICA передал Одессе важную помощь — системы очистки воды.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что ранее с просьбой к мэру Йокогамы г-ну Такэхару Яманака обращался мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине господин Мацуда Кунинори передал городу 33 портативных очистителя и сопутствующие приборы. При передаче также присутствовали директор Департамента международных отношений города Йокогама господин Кен Акаока, руководитель представительства Йокогамы в Европе господин Такехиро Курибаяши и представитель JICA г-н Сеичи Курокава», — говорится в сообщении.

Господин Кунинори подчеркнул, что Япония будет и дальше оказывать необходимую помощь Украине и Одессе.

«От имени городского головы и всех одесситов мы благодарны нашим друзьям из Йокогамы за такую серьёзную поддержку в непростое для нас время», — сказал вице-мэр Сергей Тетюхин.

Кроме того, компания JІCA готова в дальнейшем содействовать Одессе в реализации проектов по очистке воды.

Фото: «Одесса»

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