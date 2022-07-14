Почему США пока не используют ленд-лиз для Украины

На данный момент в приоритете США оказание Украине безвозмездной военной помощи.

Об этом 13 июля заявил чиновник Белого дома в ответ на запрос «Голоса Америки» об использовании ленд-лиза для Украины.

«Сейчас мы ставим в приоритет помощь в области безопасности для Украины, за которую ей позже не нужно будет возвращать средства», – сказал он.

В Белом доме отметили, что программа ленд-лиза предусматривает возврат денег за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

Чиновник сообщил, что Администрация президента США использует для этих программ средства, которые выделил Конгресс (пакет помощи на $40 млрд, более половины из которых заложено на военную помощь и сопутствующие расходы). Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» заявил, что администрация всё ещё рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

«Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это чётко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать. Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение ещё $400 млн военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, после масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, «затронутым вторжением РФ в Украину», чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности, США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжёлом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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