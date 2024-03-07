В Одессе Президент Украины и Премьер-министр Греции встретились с военными ВСУ

6 марта в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретились с военными и заслушали информацию представителей военного командования об отражении полномасштабного вторжения России и развитии способностей Сил обороны Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что в специальном брифинге приняли участие командующий Военно-Морскими силами ВСУ Украины Алексей Неижпапа, командующий Воздушными силами Николай Олещук, командующий ОСГВ «Одесса» Михаил Драпатый, командующий группировкой морской пехоты Андрей Гнатов.

«Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса проинформировали о текущей ситуации безопасности в Одесской области и на южном участке фронта, о мерах по противодействию российскому флоту», — говорится в сообщении.

Отдельно военное командование рассказало об обеспечении работы «зернового коридора» и поддержке Украиной мировой продовольственной безопасности, несмотря на все попытки России заблокировать судоходство в Чёрном море.

Президент Украины и премьер-министр Греции также заслушали информацию о последствиях воздушных ударов Российской Федерации по населённым пунктам и объектам критической инфраструктуры Украины.

Украинская сторона передала информацию о потребностях усиления ПВО для защиты неба, в частности, в Одесской области, — подчёркивается в сообщении.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский встретился в Одессе с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БпЛА «Шахед» в девятиэтажный жилой дом на Добровольского, 134, провели совместный брифинг, на котором прокомментировали ракетную атаку оккупантов по городу, помощь Греции в восстановлении гражданской инфраструктуры, в том числе объектов культурного наследия, разрушенных в Одессе в результате атак врага, побывали в Одесском морском торговом порту.

Фото: ОПУ

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