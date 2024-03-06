Зеленский подтвердил удар оккупантов по Одессе во время своего визита

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта в Одессе на совместном брифинге с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прокомментировал ракетную атаку оккупантов по городу и подтвердил информацию о наличии погибших и раненых.

Об этом пишет «Суспільне».

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им всё равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю ещё, но знаю, что есть погибшие, раненые», – сказал он.

Украинский лидер добавил, что российской армии без разницы, бить: по военным или гражданским. Для защиты Украины необходима надёжная система противовоздушной обороны, указал он.

«Это военные, гражданские, международные гости — этим людям (оккупантам, — ред.) всё равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия делает. Это говорит о том, что нам прежде всего нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны», – заключил Зеленский.

В момент атаки глава Украинского государства встречался на территории одесского порта с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Одесса News информировала, что по информации греческих СМИ, Россия пыталась нанести ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского во время его приезда в Одессу 6 марта на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Утверждается, что удар был нанесён, когда кортеж Зеленского находился «рядом с греческой делегацией». В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал. В правительстве прокомментировали состояние только греческих чиновников.

Фото и видео: Суспільне

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