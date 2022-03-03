Эстонское грузовое судно затонуло возле порта Одессы

В Чёрном море, возле порта Одессы, в результате взрыва затонуло судно, находящееся в собственности Эстонии.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Судно HELT затонуло в четверг, 3 марта. По словам директора компании-оператора Vista Shipping Agency Игоря Ильвиса, два члена экипажа находятся в спасательной лодке, а четверо, по-прежнему, считаются пропавшими без вести.

«Сейчас я не знаю, где они находятся», — добавил он.

Ильвис допускает, что вероятной причиной взрыва могло быть столкновение с морской миной.

Одесса News сообщала, что российские военные в Чёрном море захватили в заложники иностранный сухогруз HELT и попали ракетой в судно Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш), стоявшего на рейде в порту «Ольвия» в Николаеве, на судне возник пожар.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.