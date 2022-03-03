В теплоход из Бангладеша в порту «Ольвия» в Николаеве попала российская ракета

В теплоход Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш), стоящий на рейде в порту «Ольвия» в Николаеве, попала российская ракета. На судне возник пожар.

Об этом сообщает Администрация морских портов в Facebook.

«…В 17:25 2 марта по теплоходу Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш), стоящему на рейде в п. «Ольвия», якорная стоянка №363, ВМС РФ нанес`н ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку», — говорится в сообщении.

По информации АМПУ, на судне возник пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В АМПУ отметили, что судно зашло в порт 23 февраля и ожидало погрузки.

Как сообщала Одесса News, корабли ВМФ РФ захватили в плен три украинских судна — танкер «Афина», сухогруз «Принцесса Николь», ПРС «Сапфир» Казённого предприятия «Морская Поисково-Спасательная Служба».

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