В Одессе ветераны войны проходят спортивную реабилитацию

С фронта возвращается много защитников, потерявших конечности или имеющих посттравматический синдром. Именно поэтому в Одессе проводится работа по реабилитации воинов ВСУ.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, важным направлением в восстановлении ветеранов есть игровые виды спорта. В Одессе уже работает бильярдный клуб, в котором тренируются наши защитники.

Днями ветераны посетили зал Федерации таиландского бокса, где воспитанники и тренеры рассказали об этом виде спорта и продемонстрировали бои. Тренировки провёл мировой и европейский чемпион, тренер по муай-тай Василий Сорокин, сам потерявший конечности на войне.

Василий рассказал свою личную историю и на своём примере показал, что после тяжёлых ранений можно продолжать заниматься спортом и вести активный образ жизни.

В Одессе воины, проходящие реабилитацию в городских больницах, посетили занятия по гольфу. Этот вид спорта является адаптивным, поэтому его рекомендуют именно для реабилитации.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года в Одессе заработал инновационный реабилитационный центр для раненых военных. Это уже второй центр национальной сети Recovery, открывшийся в Одесской области.

Фото: Одесса. Официально

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