В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Шинкарюк, светлая память

25 февраля во время выполнения боевого задания погиб воин из Одесской области Владимир Шинкарюк.
Ему ещё не было и 22-х, — сообщает в Facebook Староказацкая объединённая территориальная громада.
Защитник родился и вырос в селе Староказачье. Закончил местный профессиональный аграрный лицей. В 2019 году стал солдатом-срочником. С начала полномасштабного вторжения отправился на фронт, защищая свою страну.
Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в Донецкой области погиб стрелок-санитар, солдат и уроженец Измаила Александр Ильюк.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Староказацкая ОТГ/Facebook
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