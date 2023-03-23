В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Шинкарюк, светлая память

25 февраля во время выполнения боевого задания погиб воин из Одесской области Владимир Шинкарюк.

Ему ещё не было и 22-х, — сообщает в Facebook Староказацкая объединённая территориальная громада.

Защитник родился и вырос в селе Староказачье. Закончил местный профессиональный аграрный лицей. В 2019 году стал солдатом-срочником. С начала полномасштабного вторжения отправился на фронт, защищая свою страну.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в Донецкой области погиб стрелок-санитар, солдат и уроженец Измаила Александр Ильюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Староказацкая ОТГ/Facebook

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