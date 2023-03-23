Президент Зеленский учредил Почётное отличие «Город-герой» и вручил его Харькову

Глава государства Владимир Зеленский передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову Почётное отличие «Город-герой Украины», которое Президент присвоил Харькову, отметив тем самым подвиг, массовый героизм и стойкость граждан в защите города во время отпора вооружённой агрессии России против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Указ о присвоении Харькову Почётного знака отличия Владимир Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

«Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», – сказал Президент.

Почётный знак отличия «Город-герой Украины» был утверждён Указом Президента 21 марта 2023 года, в котором говорится, что он установлен «с целью отметить подвиг, массовый героизм и стойкость граждан при защите своих городов во время отпора вооружённой агрессии другого государства (государств) против Украины».

Городу, которому присвоено Почётное отличие, вручаются основа верхушки древка флага городского населённого пункта и лента Почётного знака отличия. Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи: «ГОРОД-ГЕРОЙ УКРАИНЫ____» и «УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № _____». Высота цилиндра 44 мм, диаметр – 39 мм. Ширина пластины 36 мм, длина – 144 мм. Лента Почётного знака отличия шёлковая муаровая, с полосками синего и жёлтого цветов. Ширина ленты 28 мм, ширина каждой полоски 14 мм. Длина ленты 2500 мм. Концы ленты украшены золотистыми кистями. Основание верхушки древка размещается на древке флага городского населённого пункта между полотнищем и верхушкой, лента Почётного знака отличия крепится ниже, — сказано в Указе.

Для справки. 6 марта 2022 года Зеленский присвоил звание «Город-герой Украины» Харькову, Чернигову, Мариуполю и Волновахе Донецкой, Херсону и Гостомелю Киевской областей. 25 марта 2922 года стало известно о присвоении знака отличия «Город-герой Украины» ещё четырём городам: Буче и Ирпеню Киевской, Ахтырке Сумской областей и Николаеву.

Фото: Офис Президента Украины

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