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Зеленский поимённо назвал тех, от кого зависит разрешение Украине бить по РФ

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В обращении 1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский упомянул лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в контексте запрета украинской армии наносить удары западным оружием по территории страны-агрессора России. 

Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

Зеленский анонсировал новые удары по объектам в России украинским оружием и поблагодарил украинскую «внешнеполитическую команду», которая убеждает партнёров, что «дальнобойность является ключом для завершения этой войны».

«Своими дронами и ракетами мы способны выполнить часть задач. Но реальный мир, реальное завершение этой войны – это комплексная задача. И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов – нужны и действенные инструменты», – считает он.

Президент подчеркнул, что сейчас друзья Украины, журналисты и «значительная часть лидеров государств, общественных лидеров, политиков – говорят, как важно для приближения мира и спасения жизней иметь разрешение на дальнобойные удары и соответствующие дальнобойные ракеты и снаряды».

«И это зависит от президента Байдена, от премьер-министра Великобритании Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца и других. Я благодарю всех, кто убеждает мир быть сильным и в конце концов победить российский террор. Ни одна российская ракета, ни один российский удар не должен остаться без справедливого ответа – ответа оружием, санкциями, правильной политикой и экономической поддержкой для Украины и ответа правосудия в отношении России», – заявил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепа заявляли, что Украина имеет право защищаться от непосредственных угроз с территории России.

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