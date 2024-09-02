Бензин подорожает: Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Президент подписал №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 01 сентября. Начнёт действовать, как опубликуют в официальном издании. Это или сегодня или завтра», — написал депутат.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, дизельное топливо – 330 евро за 1000 л, сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Как сообщала Одесса News, по мнению представителей Министерства экономики, акциз на топливо имеет важное значение для наполнения государственного дорожного фонда и ускорения восстановления повреждённой оккупантами инфраструктуры.

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