Зеленский в Одессе: Я счастлив быть здесь вместе с вами

4 июля на Морском вокзале в Одессе состоялись официальные торжества, посвящённые Дню Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Как сообщает, в торжественных мероприятиях принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Одесской области с рабочим визитом.

На причале Одесского морвокзала выстроились корабли национального флота и стран НАТО, которые участвуют в учениях «Си Бриз-2021». Украинские ВМСУ представлены средним десантным кораблём «Юрий Олефиренко» и двумя «Айлендами».

На берегу выстроились украинские и зарубежные военные моряки.

Церемония началась с минуты молчания по военнослужащим, павшим в российско-украинской войне.

«Сегодня как Верховный Главнокомандующий Украины, как патриот, как гражданин Украины, я счастлив быть здесь вместе с вами — часовыми морского направления нашего государства. И я счастлив поздравить вас с этим великим праздником — Днём Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины. Традиционно мы начинаем этот день, вспоминая ваших побратимов и сестёр и наших героев, тех, кто защитил Родину ценой собственной жизни», — сказал Глава государства.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летальные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике», – напомнил в своём выступлении Зеленский.

Затем Президент наградил нескольких отличившихся на службе моряков.

На празднике выступила посол США в Украине Кристиана Квин.

На торжествах проведён ритуал поднятия военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях Военно-Морских Сил ВСУ.

В акватории Одесского залива с катеров ВМС ВСУ возложили на воду венки и цветы в честь погибших моряков.

После официальной части празднования перед одесситами и гостями города выступил с концертом творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Как сообщала Одесса News, 4 июля в Одессе празднуют также День морского и речного флота Украины.

Фото: Думская

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