Зеленский: Ответ на «рублёвую оккупацию» — санкции против банковской системы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении подчеркнул, что ответом стран мира на «рублёвую оккупацию» Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями банковской системы Российской Федерации.

Полный текст обращения опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В видеообращении, в частности, Президент сказал: «Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят камеры пыток. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода.

Оккупанты ещё и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР». Переводят эту территорию в рублёвую зону и подчиняют административной машине России».

Как подчёркивает Владимир Зеленский, всё это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку «рублёвой оккупации» Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – часть оккупационной машины.

Зеленский отметил, что «необходимость эмбарго на поставку нефти из России растёт с каждым днём. Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия откровенно использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать».

Президент поддержал всех, кто борется за Украину в городах, общинах юга страны. «Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задачи. Саботируйте распоряжения оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестуйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь ещё и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске».

Президент также рассказал о принимаемых мерах по поддержке переселенцев.

«Первое. Каждый переселенец может получить денежное пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребёнка. Оформить можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а уже со среды – в «Дії».

Второе. Идет эвакуация людей из районов, охваченных боевыми действиями. Правительство развёртывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Третье. Продолжается сбор заявлений через «Дію» в отношении разрушенного или повреждённого жилья. Обязательно подавайте заявления, если потеряли квартиру, дом, либо если они повреждены обстрелами.

Четвёртое. Призываю работодателей, как это ни тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохранённое и дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне.

На каждого переселенца, которого бизнес берёт на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале «Дія».

Как сообщала Одесса News, по утверждению Зеленского, чтобы компенсировать потери в экономике, вызванные полномасштабным вторжением России, Украине необходима помощь государств-партнёров и международных институций, а также возобновление работы бизнеса.

Видео и фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod