Украина – восьмая в мире по расходам на оборону

В 2023 году Украина была восьмой в мире по объёму военных расходов, которые выросли на 51%, до $64,8 млрд, и составили 58% общих государственных расходов.

Об этом сообщил 22 апреля Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Военные расходы России увеличились на 24%, составив, по оценкам, $109 млрд в 2023 году. Это на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала Крым. В 2023 году военные расходы РФ составили 16% от общего объёма государственных расходов.

Военные расходы Украины в 2023 году составили 59% от российских, говорится в отчёте. Однако в течение года Украина также получила не менее $35 млрд военной помощи, в том числе $25,4 млрд от США. В совокупности, по оценке SIPRI, эта помощь и собственные военные расходы Украины эквивалентны примерно 91% российских расходов.

В целом, согласно исследованию, расходы на оборону в мире в 2023 году выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и составили более $2,4 трлн. Это было самым большим годовым ростом с 2009 года, отмечают аналитики.

Впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определённых SIPRI. Особенно значительный рост зафиксирован в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

SIPRI отслеживает изменения в военных расходах по всему миру.

Военные расходы относятся ко всем государственным расходам на вооружённые силы и их текущую деятельность, включая заработную плату и льготы, оперативные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, исследования и разработки, а также центральное управление, командование и поддержку.

Одесса News информировала, что по данным аналитического центра Global Firepower на 1 января 2024 года Украина занимает 4-е место в ежегодном рейтинге мощнейших армий европейских стран после Великобритании, Италии и Франции.

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