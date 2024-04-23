23 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 23 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: Молодогвардейская, 1-71, 4-я Садовая, 1-38, Державина, 1/гар, 2-17, 3, 164, Ростовская, 20-68, пер. Державина, 1-27, Южная дорога, 1-73, Донецкая, 1, 5-25, Кишинёвская, 2-20, 24, Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20, Николаевская дорога, 168, 257-261/корп .1, 263, 263а, 6-я Садовая, 1-71, 1-я Садовая, 1-39, 2-я Садовая, 1-42, Малая Садовая, 1-22, 2-я линия на жилом массиве, 12, Капитана Кузнецова, 3-14, Керченская, 27-62, пер. 1-й Керченский, 3-11, пер. 3-й Керченский, 3,4,6, 3-я Садовая, 1-49, 5-я Садовая, 1-14, Большая Садовая, 1-52, пер. Векслера, 1, просп. Добровольского, 52, Николаевская дор.32б/Мологвардейская, 65. Работы продлятся с 23 апреля с 08:00 до 25 апреля 16:00.

Южные РЭС: Абрикосова, 4-16,45-79/уч корп.12, 81-105А, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40В, Равенства, 88-104,195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовая, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34, Авдеева-Черноморского, 24-159, Жаботинского, 1-57, Ефима Геллера, 12, 27-90, Неделина, 1-97, Петрашевского, 15-32, пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а, пер. Костеловской, 2-8, Бригадная, 23-55, Гвардейская, 7-21, Чубаевская, 8,8/корп.1,12, Штурвальная, 15-21. Работы до 19:00.

Просп. Академика Глушко, 5, 11/корп.1,2. Работы до 17:00.

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