По состоянию на 11:00 15 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии, работа ремонтных бригад осложняется погодными условиями.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

«По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на востоке россияне снова нанесли артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

«Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, с утра в некоторых областях они уже превышены и применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», из-за российской террористической атаки в Одесской области 15 декабря будут продолжены аварийные, а также экстренные отключения.

«Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики ДТЭК и НЭК «Укрэнерго» уже делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области», — говорится в информации одесских энергетиков.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук обратился в Национальную полицию Украины с призывом выявлять инициаторов акций протеста местных жителей из-за отключения электроэнергии.

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