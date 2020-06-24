Кто в Одессе 24 июня останется без воды и света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ филиал «Инфоксводоканал» АО»Одессаоблэнерго» запланировали 24 июня очередное отключение водо- и электроснабжения в ряде жилых домов в Одессе.



Как сообщило АО «Одессаоблэнерго», отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Академическая (Пионерская): 16, 16А, 16Б, 16В 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Амбулаторный переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 36А, 37А, 37Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/2, 44, 45, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Балковская: 137, 137г, 139, 141 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Белякова переулок: 1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Бернардацци улица: 8, 12/7, 14/16 10:00

24 июня 13:00

24 июня Заплан. Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Болградская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ветеранов Труда улица: 34, 42 9:00

30 июня 19:00

30 июня Заплан. Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Вильямса Академика переулок: 56/3, 58/1, 60/1, 60/2 1:25

24 июня 1:38

24 июня Авария Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Восточный 2-й переулок: 9 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Гагарина проспект: 1 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Глушко Академика: 11/3 1:25

24 июня 1:38

24 июня Авария Горизонтальная: 49, 49А, 50 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Дальницкое шоссе: 19 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Жолио-Кюри улица: 31, 31-1, 31-2, 33, 33а-c, 33а/с524, 35, 37, 37а 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Змиенко Всеволода переулок: 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Золотой берег: 1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 9/ПерекопскойДивизии, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Картамышевская улица: 40, 40/1 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Комитетская улица: 1, 11/17, 11/171, 11/172, 17/19, 1719 7:00

24 июня 18:00

24 июня Заплан. Королёва Академика: 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47/1, 51/1, 53/1 1:25

24 июня 1:38

24 июня Авария Крайняя: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 34б, 36, 38, 38А, 40, 40-А, 42, 42А, 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56/1, 58 9:00

30 июня 19:00

30 июня Заплан. Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Красная: 5, 7, 9, 15 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Красных Зорь переулок: 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14 10:00

24 июня 13:00

24 июня Заплан. Леваневского: 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Леонова улица: 57 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Леваневского переулок: 2, 2а, 11 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Леваневського Киевский переулок: 1, 3/1 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария 10-я Линия (поселок Котовского): 35 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Лузановская: 65, 67 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Лузановский 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Лузановский 2-й переулок: 1, 3, 4, 5 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Магистральная улица: 41, 41А, 43, 45Б, 47В, 49А, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Мичманский переулок: 2 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Мясоедовская: 11, 17, 21, 23, 25 7:00

24 июня 18:00

24 июня Заплан. Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Николаевская дорога: 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221 15:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Николаевская дорога: 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221 9:00

24 июня 11:00

24 июня Заплан. Николаевская дорога: 305, 305А, 307 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Новобереговая: 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8 10:00

24 июня 13:00

24 июня Заплан. Огородная: 103 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Парковая: 77, 77-1 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Педагогическая: 46, 46А, 46-А 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-А, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33-А, 34, 35, 36, 36а, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 44, 45, 47, 47-А, 48, 49, 49-А, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ползунова улица: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 6, 7 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ползунова 1-я улица: 1, 2, 3, 4а, 5, 6а, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ползунова 1-й переулок: 6, 24Б 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Рихтера Святослава: 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Рыбачья улица: 1, 3, 3/1 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Слободская: 27, 29, 33 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Сосюры улица: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Сортировочная 1-я: 34, 36, 42, 42А, 44 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Средняя: 61 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Сталепрокатный переулок: 13 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Тираспольская: 25 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Удельный переулок: 6 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Узкий переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Б, 14Г 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Ученическая: 26 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Училищная улица: 2, 4, 6 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Филатова Академика: 24, 26, 28, 30, 32, 34 23:44

23 июня 0:03

24 июня Авария Фонтанская дорога: 114, 114А, 118, 165, 165/7, 173, 173/2 0:55

24 июня 1:04

24 июня Авария Хмельницкого Богдана: 3 7:00

24 июня 18:00

24 июня Заплан. Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Цимлянская: 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Черняховского: 12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18 9:00

24 июня 17:00

24 июня Заплан. Черновицкий переулок: 21, 21а, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан. Южная улица (Авангард): 33, 35, 35А 9:00

24 июня 19:00

24 июня Заплан

Филиал «Инфоксводоканал» 24 июня с 10:00 до 21:00 отключит воду по таким адресам: