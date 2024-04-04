Кто в Одессе 4 апреля будет без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 4 апреля произойдёт отключение воды в части Хаджибейского района г.Одесса.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям улиц Люстдорфская дорога, 7-23, Адмиральский проспект 40-42.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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