Компенсацию за уничтоженное врагом жильё получат в Одессе ещё 13 владельцев квартир

3 апреля состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором было рассмотрено 16 проектов, подготовленных Комиссией по предоставлению компенсаций за уничтоженное жильё.

Тринадцать из рассмотренных проектов решений – положительные, — отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В частности, это касается 12 квартир на просп. Добровольского и одной квартиры на ул. Картамышевской.

«По ним все документы отработаны, есть соответствующие решения Комиссии о предоставлении компенсации», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также городской голова сообщил об оставшихся 6 из 18 квартир на просп. Добровольского. По ним ведётся переоформление документов, вступление в наследство и другие процедурные действия, требующие более длительного времени.

По трём из рассмотренных решений повестки дня исполкома отказано в предоставлении компенсации. Это квартиры в домах по ул. Средней, просп. Шевченко и просп. Добровольского.

«По двум адресам неправильно поданы заявления – объекты не являются уничтоженным имуществом, а отнесены к поврежденному. Также один отказ связан с отсутствием у владельца украинского гражданства», – сообщил Геннадий Труханов.

Согласно действующему законодательству компенсация єВідновлення предусмотрена только для граждан Украины.

По результатам голосования в Дії будут сформированы 13 жилищных сертификатов.

Одесса News информировала, что 28 марта 2024 года состоялось предыдущее заседание Исполкома Одесского горсовета, на котором согласовано 14 компенсаций владельцам квартир в уничтоженных в результате ракетно-дроновых атак врага домах по ул. Приморской, Картамышевской и проспекте Шевченко.

Фото и видео: «Одесса»

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