Состоялся 50-й обмен пленными из РФ за время полномасштабной войны

Из российского плена 31 января вернулось 207 украинцев – как военных, так и гражданских.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он отметил, что дальше освобождённых ждёт тёплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карт и реабилитация.

Координационный штаб по обращению с пленными рассказал, что среди спасённых военнослужащих – 95 представителей Вооружённых сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьёзные болезни. В частности, из плена вернулся защитник Мариуполя, чья семья – жена, младшая дочь и мать – погибли от удара по Днепру в январе 2023 года, а также защитники из Херсона, с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Всего с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 защитников и защитниц.

В Координационном штабе выразили благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена.

Как сообщала Одесса News, в Украину из плена в предыдущий раз — 3 января 2024 года — вернулись 230 украинских защитников.

Фото: Омбудсман Украины

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