В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Болгаров, светлая ему память

13 марта Выгодянская громада, что в Одесской области, провела в последний путь Игоря Болгарова, погибшего в бою с российскими захватчиками.
Об этом сообщает в Facebook Выгодянский сельсовет.
Игорю было 46 лет. На защиту Родины встал с первых дней войны.
Склонить головы и отдать честь за высочайшую жертву во имя Украины Герою, помолиться за погибшего, пришли в этот день родные, друзья, представители власти, жители громады.
Траурный кортеж люди встречали на коленях.
Многолюдной процессией гроб с телом погибшего Героя отнесли на кладбищев селе Выгода, где воина похоронили со всеми почестями под мелодию Гимна Украины и залпы выстрелов почётного караула.
Как сообщала Одесса News, 12 марта в села Перелета, что в Балтской объединённой территориальной громаде Одесской области, прощались со своим земляком Сергеем Шарапановским.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Выгодянский сельсовет/Facebook
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