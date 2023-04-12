В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Болгаров, светлая ему память

13 марта Выгодянская громада, что в Одесской области, провела в последний путь Игоря Болгарова, погибшего в бою с российскими захватчиками.

Об этом сообщает в Facebook Выгодянский сельсовет.

Игорю было 46 лет. На защиту Родины встал с первых дней войны.

Склонить головы и отдать честь за высочайшую жертву во имя Украины Герою, помолиться за погибшего, пришли в этот день родные, друзья, представители власти, жители громады.

Траурный кортеж люди встречали на коленях.

Многолюдной процессией гроб с телом погибшего Героя отнесли на кладбищев селе Выгода, где воина похоронили со всеми почестями под мелодию Гимна Украины и залпы выстрелов почётного караула.

Как сообщала Одесса News, 12 марта в села Перелета, что в Балтской объединённой территориальной громаде Одесской области, прощались со своим земляком Сергеем Шарапановским.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Выгодянский сельсовет/Facebook

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