Минута молчания: Одесса потеряла ещё двух своих сыновей

В боях за Мариуполь 8 мая погибли два одессита — Виталий Блажко и Станислав Узиков.
Одесский боец Виталий Блажко с позывным «Хват» участвовал в обороне «Азовстали».
«Друг Хват был смелым воином, навсегда будет в строю Азова и навсегда будет в памяти как настоящий воин и командир», — написал на своей странице в Facebook боец полка «Азов» и друг погибшего Валерий Нестерук.
Во время защиты Мариуполя с оружием в руках погиб и 26-летний одессит Станислав Узиков с позывным «Рихтер». Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-руководитель Гражданского корпуса «Азов» в Одессе Олег Симашко.
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ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Одесса News 8 мая сообщила о гибели военнослужащего Евгения Антоненко, 36-летнего монтёра пути 4 разряда регионального филиала «Одесская железная дорога».
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