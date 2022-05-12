В Одессе подготовили ещё 2 тысячи доборовольцев для защиты региона

Командование 126-й отдельной бригады теробороны провело подготовку дополнительно двух тысяч добровольцев для защиты области от захватчиков.

Об этом сообщаетв Facebook пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы.

«На фоне вражеского вторжения в Украину, демонстративной готовности к наступлению и активизации войск России со стороны непризнанного Приднестровья командование 126-й отдельной бригады теробороны организовало подготовку более двух тысяч человек добровольческих формирований территориальных громад Одесской области. Мотивированные, решительные патриоты разных возрастов и социальных статусов, готовы с оружием в руках отстаивать своё право жить в свободной цветущей Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что входе учений добровольцам даны теоретические знания и практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств поражения и оказанию первой медицинской помощи в условиях боя. Также тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, приёмы дальнего тактического перемещения.

Всего к учениям было привлечено более 10 тысяч добровольцев разных районов региона.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Одессе создан фонд «Оборона Одесчины», на средства которого объёмом 33 млн грн закуплено 3 тыс. бронежилетов и униформу для военнослужащих, а также берцы, генераторы и LED-прожекторы. Кроме того, на средства фонда ОВА в настоящее время осуществляется закупка 2 тыс. пар берцов, 500 бронежилетов, 2 тыс. комплектов формы и разведывательные дроны.

Цель целевого фонда «Оборона Одесчины», созданного распоряжением главы ОВА — аккумулировать и использовать средств для укрепления боеспособности формирований территориальной обороны и других нужд, связанных с организацией защиты области от захватчиков.

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