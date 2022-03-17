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Энергетики дали свет жителям пострадавших от вражеских бомб одесских сёл

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ДТЭК «Одесские электросети» вернул электроснабжение двум сёлам Белгород-Днестровского района, которые пострадали в результате боевых действий.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

«15 марта мы оперативно возобновили электроснабжение для 642 клиентов в двух сёлах Белгород-Днестровского района, которые были обесточены из-за боевых действий. Причина – повреждение воздушной линии. Ремонтная бригада получила разрешение на проведение работ от ВСУ и возобновила её работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все бригады ДТЭК «Одесские электросети» переведены исключительно в аварийно-восстановительный режим работы, компания не производит плановых работ. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях.

«Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надёжным», — заявили одесские энергетики.

Как сообщала Одесса News, системный оператор украинской электрической сети НЭК «Укрэнерго» вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем, полностью отключившись от энергосистем РФ и Беларуси.

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