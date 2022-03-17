Украина вошла в «энергетический Евросоюз»

Украина и Европейский Союз завершили объединение энергосистем.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

В пресс-службе ОП проинформировали, что системный оператор украинской электрической сети НЭК «Укрэнерго» вместе с европейскими коллегами завершил объединение украинской и европейской энергосистем.

По словам главы государства, теперь украинская и европейская энергосистемы работают синхронно.

Президент напомнил, что в ночь, когда Россия начала войну против Украины, наше государство отсоединилось от российской и белорусской энергосистем, и заверил, что уже никогда не вернётся назад.

«Враг ожидал, что украинская энергосистема развалится, что мы не справимся, поэтому захватил Запорожскую атомную станцию, намеренно бомбил и бомбит ТЭС украинских городов и линии электропередач. Но украинская энергосистема все 21 день войны работала стабильно, сбалансированно и устойчиво, что признали европейцы. И с сегодняшнего дня мы больше не одни», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что отныне у украинской энергетической системы есть надёжные энергоресурсы, которые расположены за западной границей, поэтому она защищена от атак захватчиков.

«У нас теперь единая энергетическая кровеносная система от Лиссабона до Мариуполя. Украина – в «энергетической еврозоне». Нас не победить», – заявил Президент.

Кстати. 24 февраля, за несколько часов до российского вторжения, Объединённая энергосистема вместе с молдавской энергосистемой планово перешла в изолированный режим. После успешного тестирования на фоне военной агрессии России наша страна отказалась вновь подключаться к энергосистемам РФ и Беларуси.

Ранее предполагалось, что Украина присоединится к европейской сети передачи электроэнергии с 2023 года. За время подготовки к интеграции страна инвестировала более 700 миллионов евро в развитие электроэнергетической инфраструктуры, укрепила киберзащиту энергообъектов, выполнила ключевые технические условия для подключения.

Как сообщала Одесса News, закрытие российской армией украинских портов Азовского и Чёрного морей грозит мировой цепочке поставок продовольствия, так как 60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.