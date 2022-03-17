Министерство информполитики советует каждому обзавестись радиоприёмником

В Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) советуют гражданам Украины держать дома радиоприёмник.

Об этом МКИП сообщает в Теlegram.

«Сейчас каждому украинцу жизненно необходим доступ к проверенной информации. Это не менее важно, чем питьевая вода и еда. И критично во время войны», — говорится в сообщении.

В МКИП советуют украинцам, «по возможности, позаботиться о наличии у себя радиоприёмника или доступа к нему».

«В случае, если вы окажетесь без доступа к телевидению и интернету – включайте Украинское радио на приёмниках и в автомобилях на средних волнах – в диапазоне АМ», — добавили в МКИП.

Также в министерстве напомнили, что «Украинское радио транслирует национальный телемарафон единых новостей #UAразом в этом диапазоне по всей стране».

«Пользуйтесь информацией из официальных источников. Будьте бдительны!», — призвали в МКИП.

Кстати. В Украине заработал национальный роуминг, которым смогут воспользоваться абоненты всех отечественных мобильных операторов.

Как сообщала Одесса News, с 1 февраля 2020 года «Укртелеком» полностью отказался от предоставления услуги проводного радио в четырёх областях Украины, в т.ч. Одесской.

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