В Одесской области полностью отключат проводное радио

С 1 февраля 2020 года «Укртелеком» полностью откажется от предоставления услуги проводного радио в четырёх областях Украины, в т.ч. Одесской.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Отказ жителей регионов от устаревшей услуги проводного радио приводит к его отключению. Жители Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей сделали выбор в пользу современных каналов коммуникаций. Проводное радио здесь утратило популярность. Учитывая небольшое количество абонентов, убыточность услуги, устаревшее оборудование и невозможность проведения его ремонта, принято решение о прекращении предоставления услуги в этих областях с 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на развитие цифровых средств коммуникаций и наличие бесплатной альтернативы, количество пользователей проводного радио постоянно сокращается по всей Украине.

«Абонентов этой устаревшей услуги становится существенно меньше ежегодно. Сейчас компания обслуживает 330 тысяч домашних радиоточек, в некоторых городах и областях проводное вещание практически утратило свою популярность как средство коммуникации. Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях проводным радио пользуется менее 1% населения», — разъяснили в «Укртелекоме».

Кроме потери популярности, услуга проводного радио из-за своей устарелости стала также невыгодной и неудобной.

«Большая часть оборудования сети проводного вещания, популярного ещё в прошлом веке, чрезвычайно физически изношена и морально устарела, постоянно нуждается в ремонте и немалых затратах. Укртелеком продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи. Однако сейчас есть немало различных современных каналов коммуникаций, в частности, эфирное вещание, телевидение и интернет, которые граждане и предпочитают», — отметили у провайдера.

Также, в «Укртелекоме» сообщили, что существующие абоненты услуг пока продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.