Современная связь не оставила места для таксофонов

Развитие различных каналов коммуникаций привёл к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов, в результате чего Укртелеком принял решение о прекращении услуг фиксированной телефонной связи.

Как сообщает Укртелеком, если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 000 минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году — менее 380 000 минут.

«Сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование, используемое на таксофонной сети, физически и морально устарело, вообще не производится в Украине и это вызывает сложности с эксплуатацией. На протяжении ряда лет услуга таксофонии является убыточной.

Поэтому Укртелеком принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемые с таксофонов.

В то же время оператор сосредоточился на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета. Сейчас Укртелеком реализует проект по развитию оптики и подключает к ней сёла, чтобы их жители могли пользоваться быстрым интернетом, телевидением.

Как сообщала Одесса News, с 1 февраля 2020 года «Укртелеком» полностью откажется от предоставления услуги проводного радио в четырёх областях Украины, в т.ч. Одесской.